 مصر.. استئناف برنامج الطروحات الحكومية الشهر المقبل

توقع محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية أن تحقق الأسهم المدرجة قفزة قوية خلال شهر مارس المقابل، خاصة مع تصريحات رسمية بشأن استئناف برنامج الطروحات الحكومية.

وتوقع، أمس، وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، احتمالية استئناف برنامج الطروحات أوائل الشهر المقبل.

ولم يشهد البرنامج الذي تعول عليه السوق المصرية منذ أكثر من 3 سنوات سوى طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان بلغت 4.5% من أسهمها في مطلع مارس 2019، ثم توقف البرنامج منذ ذلك الحين.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، لم يذكر الوزير المصري أسماء الشركات التي من المحتمل طرحها، لكنه أشار إلى أن اللجنة المسؤولة عن البرنامج تضغط من أجل البدء في الطرح الأولي لبنك القاهرة.

لكن التوقعات تشير إلى احتمال طرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك المملوك للدولة خلال شهر أبريل المقبل. وحظي الاكتتاب العام الأولي للبنك باهتمام كبير خلال جولة ترويجية أُجريت مؤخرا في الخليج، ومن المقرر أن تبدأ جولة ثانية بالولايات المتحدة في الشهر الحالي.

وسيكون الاكتتاب في أسهم بنك القاهرة هو أول طرح أولي ضمن البرنامج، إذ إن طرح الشركة الشرقية في مارس كان لحصة إضافية.

أما ثاني أقوى المرشحين في برنامج الطروحات الحكومية، فهي شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تنتظر حاليا 4 عروض من القطاع الخاص لتولي إدارتها والاستحواذ على حصة 10% من أسهمها.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن العرض الفائز في موعد أقصاه الأحد المقبل، مما سيتيح طرح حصة إضافية أخرى تتراوح بين 11% و15% في البورصة.

وتحظى شركتا الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، بأولوية أيضا، بعد استكمال الإجراءات الداخلية خلال العام الماضي، استعدادا لطرح حصة إضافية منهما في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وعلى صعيد تعاملات البورصة المصرية، أمس، فقد اتجهت المؤشرات إلى تراجع جماعي متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18%، ليغلق عند مستوى 13636 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.49%، لينهي الجلسة عند مستوى 1237 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 1358 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة أمس الثلاثاء نحو 6.62 مليار جنيه، ليغلق على 692.35 مليار جنيه، مقابل نحو 698.97 مليار جنيه بنهاية تداولات جلسة الاثنين الماضي.

وشهدت جلسة أمس تنفيذ صفقة محمية على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بقيمة 3.6 مليار جنيه، الأمر الذي رفع من سيولة السوق، حيث تم تنفيذ الصفقة عبر 452.58 مليون سهم بواقع 8 جنيهات للسهم.

وخلال الجلسة تم التداول على 172 سهماً، ارتفع منها 25 سهماً، فيما حافظ 35 سهماً على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 112 سهماً.