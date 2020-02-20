مؤشر سوق السعودية يخترق 8000 نقطة وأرامكو فوق 33.6 ريال

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها، اليوم الخميس، ليخترق المؤشر مستوى 8000 نقطة.

وتلقى المؤشر الرئيسي للسوق دعماً من أسهم المواد الأساسية والطاقة مع صعود أسعار النفط قرب 60 دولاراً، وانحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا وإغلاق الموانئ النفطية في ليبيا.

وأنهى المؤشر جلسة اليوم محققاً مكاسب بنسبة 0.50%، أو 39.79 نقطة، إلى 8007 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.85 مليار ريال.

سهم أرامكو ارتفع في نهاية التعاملات 0.75%، إلى 33.65 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 241 مليون ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاع الوطنية للتعليم 8.81%، الشرقية للتنمية 6.56%، جبل عمر 5.75%، والمستشفى السعودي الألماني 4.34%.

وقال مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن صعود السوق السعودي سببه ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وأوضح في تصريحات لقناة العربية أن هناك قطاعات مرتبطة بالسوق المحلي جاذبة، وخاصة القطاعات المتعلقة بالمشاريع الحكومة وخاصة الإسكان، وهذا ما بدى واضحا على تحسن نتائج أعمال شركات السيراميك والإسمنت.

وأشار إلى أن هناك قطاعين في السوق السعودي، "يجب النظر إليهما"، وهما قطاع التأمين في ظل التأمين الطبي الإجباري الذي فرضته المملكة، وقطاع المستشفيات الذي يستفيد من هذا القرار أيضاً. وأكد أن السوق سيحقق قفزة، إذا ما جاءت أنباء سارة من اجتماع أوبك وحلفائها.