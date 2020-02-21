الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم" مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة في بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأميركية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا "هشا للغاية" في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأونصة، لكنه مرتفع نحو 11% منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر.

وصعد المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بقطاع السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2841.54 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشان المعروض.

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب، بينما صعد البلاتين 0.2% إلى 980 دولارا.