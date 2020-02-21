تغطية طرح المؤسسات لمجموعة سليمان الحبيب و50 ريالا سعر السهم 

أعلنت شركتا جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

وبحسب بيان صحافي فإن شريحة المؤسسات اكتتبت في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

كانت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.

وقامت المجموعة بتعيين جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية كمستشارين ماليين للطرح ومتعهدي تغطية الطرح.

وذكرت الشركةُ أن فترةَ اكتتاب الأفراد سوف تستمرُ لمدة 7 أيام تبدأ يوم الأربعاء 26 فبراير حتى يوم الثلاثاء 3 مارس 2020.

وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل بعض المساهمين الحاليين، وبعد الطرح سيتملك المساهمون الحاليون نحو 85% من الأسهم. وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح.

وأوضحت نشرة الاكتتاب أن على المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بطلب للاكتتاب لـ 10 أسهم كحد أدنى و500 ألف سهم كحد أقصى.

وتصل إجمالي أصول المجموعة حتى نهاية عام 2018 نحو 7.54 مليار ريال سعودي. وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الزكاة نحو 800.073 مليون ريال خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بصافي أرباح 2017.