بورصة مصر.. 5 مليارات جنيه خسائر الأسبوع

للأسبوع الثالث على التوالي، تكبدت الأسهم المصرية خسائر بنحو 5 مليارات جنيه مع استمرار الضغوط التي تحاصر المؤشرات، فيما يواصل المستثمرون رحلة البحث عن محفزات جديدة للعودة مجدداً إلى السوق.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5 مليارات جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 0.71%، وذلك بعدما انخفض من مستوى 700.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 695.6 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

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على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 1% بعدما فقد نحو 139 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متراجعاً من مستوى 13859 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 13720 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.78% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما تراجع من مستوى 1266 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 1256 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنسبة 1.74% فاقداً نحو 20 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1384 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 1364 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الخميس الماضي.

على صعيد تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.639 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 174.6 مليون ورقة مالية بقيمة 698.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.4 ألف عملية لعدد 166 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 58.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 24.72%، والمستثمرين العرب على 16.79% من إجمالي التداولات.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على نسبة 56.40% من إجمالي المعاملات خلال جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 43.59%.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه، 24.5 مليون جنيه، 689.7 ألف جنيه، 180.1 مليون جنيه، على التوالي. فيما مال صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 129.1 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه على التوالي.