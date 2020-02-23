سهم أرامكو يخالف أداء سوق السعودية.. ويصعد 1.2% لـ34 ريالا

خالف سهم أرامكو اتجاه مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي"، بعد صعوده بنسبة 1.19% بنهاية التداولات، إلى 34.05 ريالا، مقابل تراجع بلغت نسبته 0.31% لمؤشر تاسي.

وأغلق مؤشر "تاسي" السعودي اليوم الأحد عند 7982.95 نقطة، بعد التداول على 122.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 3 مليارات ريال. وارتفعت أسعار 103 أسهم، فيما تراجعت أسعار 84 سهما.

وكان سهم أرامكو الأكثر نشاطا في السوق، إذ استحوذ على 12.8% من إجمالي قيمة التداولات، كما استحوذ على 9.3% من إجمالي كمية التداولات.

وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، إن تفاؤل المستثمرين بسهم أرامكو أصبح الآن كبيرا عقب أسبوعين من التداولات قرب مستوى الاكتتاب.

وأضاف في مقابلة مع قناة العربية، إن السبب في هذا التفاؤل يعود إلى صدور الموافقة على تطوير حقل الجافورة.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية حصولها على موافقة لتطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، الذي يُعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في المملكة حتى الآن، وسيتم تطوير الحقل وفقاً لمنظومة حَوكمة الشركة.

وأشار إلى أن الأداء السيئ للسهم خلال الفترة الماضية جاء على الرغم من تحديد مؤسسات دولية عديدة السعر العادل لسهم أرامكو عند 37 ريالا.

وأشار إلى أن السوق يترقب حاليا النتائج المالية للشركة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 16 مارس المقبل.

وتوقع أن يقترب النمو الاقتصادي للمملكة من 2% خلال العام الجاري، ومن الممكن أن يصل نمو القطاع غير النفطي بين 3% و4%، ولكن تلك التوقعات قد تتغير بسبب أمور إيجابية وسلبية، مثل فيروس كورونا.