ساويرس يتفاوض لشراء 51% من "شلاتين" للثروة المعدنية

قال الملياردير المصري نجيب ساويرس يوم الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

وكان مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية قال الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام (البلوكات) على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وأوضح أن "المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة".