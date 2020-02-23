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مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب

المصدر: القاهرة - رويترز
مدخل منجم ذهب جبل السكري في مصر
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قال مسؤول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية يوم الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه "سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام (البلوكات) على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

وأوضح أن "المزايدة سيتم طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وحصة للحكومة".

ومن المعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بالذهب لكن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليا في منجم السكري بالصحراء الشرقية والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

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