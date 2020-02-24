الخسائر العنيفة مستمرة.. الدولار يسجل 15.49 جنيه بمصر

واصل الدولار الأميركي تراجعه في السوق المصرية ليشهد الدولار الأميركي مزيداً من التراجع إلى مستويات أدنى من 15.50 جنيه.

وفي تعاملات الأحد، تراجع الدولار الأميركي ليسجل مستوى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

فيما انخفض سعر صرف الدولار بمقدار 4 قروش في بنك عودة، مسجلاً مستوى 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري ليبلغ سعر صرف اليورو نحو 16.73 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، مسجلاً نحو 19.95جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

على صعيد العملات العربية، فقد استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ليسجل الريال مستوى 4.12 جنيهاً للشراء، و4.16 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، ليسجل سعر صرف الدينار مستوى 50.56 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

ومنذ بداية العام الحالي فقط، وبأكثر من 3%، هوى سعر صرف الدولار الأميركي "القوي" عالمياً"، مقابل الجنيه المصري الذي يواصل حصد المكاسب ليصبح العملة الوحيدة على مستوى العالم التي تواصل ارتفاعها منذ العام الماضي.

وفيما كانت التوقعات تشير إلى أن النصف الثاني من العام 2019 سيشهد عودة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات سابقة عند 17 و18 جنيهاً، لكن خالفت سوق الصرف كل هذه التوقعات وواصل الدولار خسائره مقابل الجنيه، الذي واصل الصعود ليهوي سعر صرف الدولار في الوقت الحالي إلى مستوى 15.51 جنيه.

وكان سعر صرف الدولار في السوق المصرية قبل قرار التعويم في حدود 8.88 جنيه، وعقب صدور قرار تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر من العام 2016 وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً للبنوك عند 13 جنيهاً، لكن بعد أشهر من قرار التعويم قفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى 19.60 جنيه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 120.7%.

ومن تاريخ هذه الذروة التي حققها الدولار في منتصف العام 2017 وحتى تعاملات أمس الأحد، هوى سعر صرف العملة الأميركية من 19.60 جنيه إلى نحو 15.49 جنيه فاقداً نحو 4.11 جنيه ليتراجع الدولار بنسبة 20.96%.