كورونا يهبط بمؤشر سوق الأسهم السعودية 2.% دون 7780 نقطة

تراجعت سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 2.5%، متأثرة بالأجواء في الأسواق العالمية مع تنامي القلق من تفشي فيروس كورونا وانتشاره في عدد من الدول.

وانخفض المؤشر الرئيسي لتداول دون 7780 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال، وأحجام 141 مليون سهم.

وفيما يبدو أن المخاوف من كورونا تنتشر على نطاق واسع حيث هبطت كافة قطاعات السوق، وارتفعت أسعار 5 أسهم فقط، فيما تراجعت أسعار 189 سهما.

هبوط سوق السعودية جاء بالتزامن مع تراجع أسعار النفط بما يزيد عن 3% اليوم الاثنين، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدة مواقع خارج الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلباً.

وقال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية أن مؤشرات الخليج تلحق بتراجعات الأسواق العالمية بسبب الضغط على ثقة المستثمرين مع مخاوف تفشي فيروس كورونا.

كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت بنسبة 3.59% إلى 55.8 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.48% إلى 51.5 دولار.