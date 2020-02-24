إنه الذهب... في زمن الـ كورونا!

واصل الذهب تحقيق المكاسب، اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2013، إذ فاقم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدة دول غير الصين المخاوف من تضرر النمو الاقتصادي العالمي مما حفز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

كما شهد الدولار صعودا مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.17% إلى 1679.05 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:27 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل في وقت سابق من الجلسة 1678.58 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفع الذهب 1.99% إلى 1681.6 دولارا.

وواصلت الأسهم العالمية خسائرها مع نمو المخاوف بشأن انتشار المرض خارج الصين وزيادة حادة في أعداد الإصابات في إيطاليا وإيران. في حين أعلنت كوريا الجنوبية رفع مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوياته.

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها من تزايد حالات الإصابة دون صلة واضحة بالصين. وبالنسبة للملاذات الآمنة الأخرى، ارتفع الدولار الأميركي بينما حومت عائدات أذون الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أيلول.

وابتعد الين الياباني أكثر عن أقل مستوياته منذ أبريل نيسان 2019 مقابل العملة الأميركية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3% إلى 2711.81 دولار للأونصة وارتفعت الفضة 1.1% إلى 18.67 دولار للأونصة في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 970.36 دولار للأونصة.