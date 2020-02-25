البلاد المالية تطلق أول صندوق متداول (ETF) للمتاجرة بالذهب في المنطقة

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على إطلاق صندوق "البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب" ضمن سوق صناديق المؤشرات المتداولة، كأول صندوق مؤشرات متداول (ETF) مختص بالذهب في المنطقة. حيث سيتم تداول وحدات الصندوق أثناء ساعات التداول الرسمية في السوق المالية السعودية (تداول) عن طريق شركة البلاد المالية أو عن طريق أي من شركات الوساطة العاملة في السوق.

ويعتبر هذا الصندوق الأول من نوعه في المنطقة والوحيد المتداول والمتوافق مع أحكام الشريعة في العالم.

وقال زيد بن محمد المفرح، الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية إلى أن منتج "صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب" يأتي كإحدى مبادرات شركة البلاد المالية لتحقيق أعلى قدر من المواءمة بين استراتيجية الشركة ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. ويأتي ذلك من خلال هيكلة أدوات استثمارية مبتكرة ومتنوعة تساهم في مسيرة تطوير سوق مالية متقدمة.

ويستهدف طرح الصندوق تنويع فئة الأصول المتاحة للمستثمرين في السوق من جانب وتمكين المستثمرين بشكل عام والأفراد بشكل خاص من الاستثمار في أسواق السلع من خلال السوق السعودي.

ويستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية المجازة من قبل الهيئة الشرعية والمعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع، ويستهدف محاكاة الأسعار الفورية للذهب.

ستمكن هيكلة الصندوق والإدارة غير النشطة لأصوله المستثمرين من الانكشاف والتعرض لأسعار الذهب وبتكاليف منخفضة نسبياً وبقدر عالي من الشفافية لمكونات أصول الصندوق.

ومن المتوقع أن يتميز الصندوق بقدر عالٍ من السيولة عند تداول وحداته نظراً للدور الذي سيقوم به صانع السوق والذي سيمكن المستثمرين من تداول الوحدات بشكل مستمر خلال ساعات التداول للسوق.

صناديق المؤشرات هي أحد المنتجات الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين الجمع بين مميزات الأوراق المالية المدرجة وصناديق الاستثمار، حيث يمكن تداولها بنفس الطريقة والتوقيت التي يتم فيها تداول هذه الأوراق. وتتميز هذه الصناديق أيضاً بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول، إضافة إلى انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالصناديق التقليدية.