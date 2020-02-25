المزروعي للعربية: من الصعب التكهن بنتائج اجتماع أوبك بلس القادم

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن فيروس كورونا أثر على الطلب على النفط في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن أوبك ترصد حاليا كافة الأمور المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيراته. وتابع: "لدينا اجتماع في أوبك الأسبوع المقبل، ونرصد حاليا جميع ما يتعلق بفيروس كورونا. هناك أخبار جيدة، وهناك أخبار تفاجئنا غير جيدة، لكن عملية المتابعة مستمرة".

وأشار إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يقوم بجهد جبار في المحادثات مع الكثير من دول العالم.

وأوضح أنه من الصعب التكهن بشأن القرار الذي سيصدر من الاجتماع القادم، مؤكدا أن الدول المنتجة عادة ما يكون لها تأثير إيجابي في توازن السوق.

وفيما يتعلق باللجنة الفنية التابعة لأوبك التي أوصت بخفض الإنتاج بنحو 600 ألف برميل، قال إن توصيات اللجنة سيتم طرحها والخيارات سوف توضع على الطاولة ولكن في نهاية المطاف يجب الاتفاق على خيار منطقي.

وذكر أن هناك بيانات مستجدة ظهرت منذ اجتماع اللجنة الفنية لأوبك إلى الآن، وسيتم عرض تلك البيانات للخروج بقرار يفيد استقرار السوق.