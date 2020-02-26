استمرار مخاوف المستثمرين يعصف بالأسهم الأوروبية

نزلت الأسهم الاوروبية للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء فيما يخشى مستثمرون الأثر المتنامي لفيروس كورونا سريع الانتشار مما دفع شركات حول العالم للتحذير بشأن النتائج.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ليسجل أول خسائر لخمسة أيام متتالية منذ يوليو تموز 2019.

ويأتي ذلك بعد تعاملات غير مبشرة في آسيا وول ستريت خلال الليل بعدما حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة المواطنين وطالبوهم بالتأهب لاحتمال انتشار الفيروس بعدما وصل لإسبانيا وعشرات الدول من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.

وفي الجلسات الأربع السابقة، فقدت الأسهم العالمية ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب الفيروس.

ونزل سهم دياجو البريطانية لصناعة المشروبات الروحية 1% بعدما أشارت لتقديرات بأن يقلص الفيروس أرباح 2020 بواقع 200 مليون جنيه استرليني (260 مليون دولار).

وخفضت مجموعة دانون للأغذية توقعاتها لهامش الربح والمبيعات لعام 2020 لتعزو ذلك إلى ضبابية اقتصادية وفيروس كورونا.