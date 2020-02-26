اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في مجموعة سليمان الحبيب

بدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في 5.25 مليون سهم من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في طرحها العام الأولي بسعر 50 ريالا للسهم، ويستمر لـ 7 أيام حتى نهاية الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل.

ووقعت المجموعة التي توصف بأنها أحد أكبر مقدمي الخدمات الصحية في السعودية والمنطقة، اتفاقية التعهد بالتغطية لطرحها العام الأولي من الأسهم، مع كل من شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية، بصفتهم المستشار المالي ومتعهد التغطية.

وبحسب ما أُعلن بحفل توقيع الاتفاقية، فقد جرى إتمام جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الاكتتاب مع الجهات المالية المستلمة، والتي تشمل خمسة بنوك سعودية.

وتضم قائمة البنوك الخمسة المستلمة للاكتتاب كلا من مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض، عبر فروعهم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها.