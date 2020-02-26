توصية بزيادة رأسمال تبوك الزراعية 100 مليون ريال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وذكرت تبوك الزراعية في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" أن المبلغ الاجمالي المراد الحصول عليه يبلغ 100 مليون ريال.

وتهدف الشركة إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة. كما تهدف أيضا لإعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لدعم عمليات التوسع والتوجه الاستراتيجي ورفع الملاءة المالية للشركة وتوفير رأس مال عامل يمكنها من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.