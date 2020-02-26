دار الأركان تدرج صكوكا بـ400 مليون دولار في ناسداك دبي

أدرجت ناسداك دبي اليوم الأربعاء صكوكا بقيمة 400 مليون دولار من قبل دار الأركان السعودية.

ويأتي هذا الإصدار ليرفع إجمالي قيمة صكوك دار الأركان المدرجة لدى ناسداك دبي إلى ملياري دولار، وذلك عقب عملية إدراج تمت في شهر أكتوبر 2019 بقيمة 600 مليون دولار.

كانت دار الأركان قد أدرجت عمليّتين أخريين في ناسداك دبي بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما في العامين 2017 و2018.

تشمل أنشطة دار الأركان مشاريع تطوير سكنية ومتعددة الاستخدامات وتجارية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المدن في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى برج "فلورنس حبي" الواقع في داون تاون دبي.

وبهذا الإدراج يرتفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 66.355 مليار دولار.