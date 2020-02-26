كورونا يعمق خسائر بورصات الخليج مع تصاعد مخاوف تحوله لوباء

تراجعت معظم البورصات الرئيسية في الخليج اليوم الأربعاء، حيث مُنيت سوق السعودية بأكبر الخسائر مقتدية بهبوط الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا بعد أن حذرت الولايات المتحدة مواطنيها أمس الثلاثاء بالتأهب لحدوث وباء محتمل.

ونبهت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركيين أمس الثلاثاء إلى البدء في الاستعداد لانتشار فيروس كورونا المستجد بعد تقارير هذا الأسبوع عن ظهور إصابات جديدة في عدد من البلدان الأخرى.

وفقد المؤشر السعودي الرئيسي 0.61%، في نهاية الجلسة مع هبوط غالبية أسهم البنوك السعودية بما في ذلك سهم مصرف الراجحي الذي خسر 0.32%.

وهبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.15%، بينما نزل سهم البنك العربي الوطني 0.40%.

موضوع يهمك محت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين نحو 474 مليار دولار من قيمة أسواق الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، مع... كورونا يفجع هذه البورصات ويمحو 474 مليار دولار أسواق المال

وأكد مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية"، أن تداعيات تفشي فيروس كورونا في دول جديدة من العالم، ضغطت بقوة على الأسواق الناشئة ومنها أسواق الأسهم في المنطقة العربية.

وبشأن أرباح البنوك السعودية، قال الرقيب إن بعض البنوك ومنها العربي الوطني"كانت تحتفظ بمقدار مخصص الزكاة داخل قائمة المطلوبات الأخرى، وعند التسوية قامت بإضافة هذا المبلغ إلى قائمة الدخل فأظهر ذلك بالنسبة للعربي الوطني تراجعا 24%".

ونصح الرقيب بعقد المقارنة قبل أخذ الزكاة، والتي ستظهر نمواً 7% بأرباح العربي الوطني، الذي يواجه تحدي "عدم النمو في الودائع وتراجع القروض 2% وتراجع الأرباح 38% عند مقارنة الربعين الرابع مع الثالث من 2019، وهذا ناجم عن انخفاض دخل العمليات في الربع الأخير".

بورصة دبي

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.96%، ونزل سهم إعمار العقارية 2.73%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.92%.

ونزل سهم العربية للطيران 2.1%، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة. وعلقت الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء جميع رحلات الطيران إلى إيران ومنها لمدة أسبوع على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وانخفض المؤشر القطري 7.89%، متأثرا بهبوط سهم قطر للتأمين 2.81%، مع انقضاء الحق في توزيع نقدي لأكبر شركة تأمين في الخليج من حيث القيمة السوقية.

كما تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.49%، ونزل سهم قطر للوقود 2.23%.

وفقد مؤشر سوق أبوظبي 0.93%، إلى 4890 نقطة، بعد نزول سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.90%، وهبوط سهم الدار العقارية 2.74%.