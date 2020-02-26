مصادر: بورصة الكويت تستعد لاستقبال لاند العقارية

قالت مصادر مطلعة إن هيئة أسواق المال خاطبت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، لاستكمال الإجراءات الأخيرة لإدراج شركة لاند المتحدة العقارية، وفقا لصحيفة "الجريدة" الكويتية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة طلبت من البورصة التواصل مع شركة لاند العقارية بشأن إنهاء الإجراءات المتبعة والخاصة بإدراج الشركة، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية على إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية، والمتمثلة في الإعلان في الجريدة الرسمية، ومرتين في صحيفة محلية، وإعداد بيانات "البروفايل"، والإفصاح عن كل البيانات المتعلقة به على موقع البورصة، إضافة إلى إجراءات أخرى مطلوبة.

وبينت أن شركة البورصة رفعت توصيتها مؤخراً إلى هيئة أسواق المال بالموافقة على إدراج تلك الشركة في السوق الرئيسي، لافتة إلى أن موافقة الهيئة على إدراج الشركة مناط بالانتهاء من الإجراءات القليلة المتبقية المتعلقة بإجراءات ما قبل الإدراج.

وأوضحت أن تحديد موعد المناسب للإدراج سيتم من خلال التنسيق مع البورصة.

وذكرت المصادر أن إدراج الشركة في الوقت الحالي يتزامن مع التغيرات الجذرية التي شهدتها البورصة في الفترة الأخيرة، منها الترقية على المؤشرات العالمية "فوتسي" وستاند آند بورز، وقريباً MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص وما واكب ذلك من زيادة في حجم السيولة المتداولة.

وأشارت إلى أن رأسمال شركة لاند العقارية يبلغ 15 مليون دينار، وأسستها شركة الامتياز في عام 2008، في حين تبلغ محفظة الشركة نحو 45 مليون دينار، وتسعى إلى تركيز أعمالها خلال الفترة المقبلة على السوق الكويتي للاستثمار في العقار التجاري، إلى جانب الاستثماري. ومن أهم مشاريعها "8 Mall" التجاري بالسالمية، وهو عبارة عن 3 أدوار وبرجين للمكاتب.