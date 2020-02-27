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المالية المصرية: سقف إصدارات السندات الخضراء 5 مليارات دولار

المصدر: العربية.نت
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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن برنامج الصكوك يهدف إلى تنويع الأدوات المالية لتلبية طلب جميع أنواع المستثمرين والحصول على أفضل تسعير للديون.

وأضاف "أن سقف إصدارات السندات الخضراء في السوق الدولية 5 مليارات دولار، وأن قانون الصكوك الهدف منه تنويع مصادر التمويل وتلبية طلب المستثمرين".

أكد معيط أن الوزارة ستعلن خططها بالنسبة للضرائب على أرباح البورصة بنهاية فبراير الجاري.

وأضاف "أن الوزارة تستهدف عجزاً عند 6.2% ونمواً بـ 6% في السنة المالية الحالية"، ونستهدف نسبة دين عند 83% من الناتج المحلي هذا العام و79% هذا العام المالي.

كلمات دالّة

#ضرائب, #صكوك, #مصر

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