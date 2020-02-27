تقرير صادم من جولدمان ساكس عن أرباح الشركات الأميركية في 2020

قال جولدمان ساكس، اليوم الخميس، إن الشركات الأميركية لن تحقق نمواً للأرباح في 2020 مع انتشار فيروس كورونا خارج الصين، مما يؤجج المخاطر المحيطة بالنمو العالمي.

وخفض محللو البنك تقديرهم الأساسي لربحية السهم للشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 165 دولارا من 174 دولارا في 2020، مما يشير إلى أن الأرباح ستظل على الأرجح دون تغيير مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.

وكان محللون توقعوا زيادة 7.7% في الأرباح، بحسب بيانات رفينيتيف.

وقال جولدمان ساكس إن التوقع الأحدث يرجع إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية الصينية في الربع الأول، وتراجع الطلب من شركات التصدير الأميركية، واضطرابات في سلاسل الإمداد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي.

وأصاب الفيروس نحو 80 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد عن 2700، أغلبيتهم في الصين. وفي الأسبوع الفائت، أعلنت عدة دول عن ارتفاع في عدد المصابين.

وقال جولدمان إنه يتوقع أن يبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2900 نقطة في الأمد القريب، وهو ما يقل 14.4%عن مستوى الإغلاق القياسي المرتفع للمؤشر الذي سجله في 19 فبراير/ شباط، وبافتراض نزول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 1%.



وإذا ارتفعت العائدات إلى 1.5%، يتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 3400 بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق اليوم، خفض بنك أوف أمريكا توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.