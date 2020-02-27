ذعر كورونا مستمر.. أسهم أميركا تبدأ من حيث انتهت الأسواق العربية

هبطت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد دقائق من الفتح، اليوم الخميس، في الوقت الذي يؤجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين المخاوف بشأن النمو وأرباح الشركات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 431.59 نقطة أو ما يعادل 1.60% إلى 26526 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73% إلى 3062.54 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64% إلى 8744.03 نقطة.

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والمؤشرات الثلاثة منخفضة حاليا ما يزيد عن 10% دون المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته خلال الجلسة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعلى الجانب الآخر من العالم، أغلقت بورصات الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض اليوم الخميس، مع تكبد الأسهم المصرية الخسارة الأكبر، إذ أججت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين المخاوف.

وجعل الانتشار السريع للفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية وغيرها الحكومات القلقة والمواطنين حول العالم يهرعون اليوم لتطبيق إجراءات طارئة.

ولأول مرة، تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة حول العالم في آخر 24 ساعة تلك التي في البر الرئيسي للصين، حيث نشأ المرض الشبيه بالإنفلونزا قبل شهرين لكنه في تراجع بعد حملة ضارية لاحتوائه.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 1.5% متأثرا بنزول 1.7% في سهم البنك التجاري الدولي وتراجع 9.1% لسهم جي.بي أوتو. ومُنيت شركة تجميع وتصنيع السيارات المصرية بأكبر نزول منذ يونيو 2016 بعد أن أعلنت عن تراجع حاد في أرباح الربع الرابع.

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وخسر سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، التي ألغت في وقت سابق مؤتمرها الاستثماري السنوي في دبي، 4.3%.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.1%. وفقد سهم مصرف الراجحي 1.4% وهوى سهم مشغل ومطور الفنادق جبل عمر للتطوير 6.6%، وهو أكبر هبوط يومي له منذ مارس آذار 2016.

وأوقفت السعودية اليوم دخول الأجانب لتأدية العمرة والسياحة من الدول التي شهدت انتشارا لفيروس كورونا. ونزل سهم مجموعة سيرا للسفر 4.6%.

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وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.2%، ليبلغ أدنى مستوياته منذ مايو 2019. وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني اثنين بالمئة في حين فقد سهم بنك دبي الإسلامي 1.5%.

وأنهى مؤشر أبوظبي تعاملات اليوم مرتفعا 0.2%، مدعوما بزيادة 1.3% في سهم أكبر مصارف الإمارات بنك أبوظبي الأول. ولدى الكويت، المغلق سوقها اليوم، الآن 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع العدد في البحرين المجاورة إلى 33.

