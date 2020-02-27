سوريا وكورونا يواصلان ضغطهما.. والليرة التركية في أدنى مستوياتها

بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها خلال التعاملات في أكثر من تسعة أشهر، اليوم الخميس، بسبب مخاوف المستثمرين حيال تفشي فيروس كورونا والقلق الناجم عن الانخراط العسكري التركي في سوريا المجاورة.



زادت المخاوف المرتبطة بسوريا في ظل استمرار المواجهات في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين من المعارضة تدعمهم تركيا.



وعالمياً، واصلت أسهم الأسواق الناشئة خسائرها بسبب المخاوف حيال قفزة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. وللمرة الأولى، تجاوز عدد الحالات الجديدة خارج الصين، مصدر التفشي، تلك التي رُصدت داخل البلاد.



وسجلت الليرة، التي تراجعت لثمانية أيام متتالية، 6.1690 للدولار، مقارنة مع سعر إغلاق أمس الأربعاء البالغ 6.1560.



وفي وقت سابق، هبطت العملة نحو 0.25% إلى 6.1720، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ العاشر من مايو.

وقال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets رامي أبوزيد في مقابلة مع "العربية" إن مخاوف الفيروس باتت تضغط بشكل أكثر قوة، بعد انتقاله إلى دول لم تكن على صلة قوية في الصين.

وذكر أبوزيد أن القلق الذي تعكسه الأسواق يقيس المخاطر على اقتصاد الصين، الذي بات صاحب التأثير الأوسع والأكبر على دول العالم.

وقال إن المخاوف مع تسجيل أول حالة في البرازيل، ودول أخرى وتزايد أعداد المرضى بهذا الفيروس بخاصة في كوريا الجنوبية والعديد من الدول الآسيوية، والذي سيدفع اليابان على إلغاء الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة فيها.

وسجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي. كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الماضي على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.



وفقدت العملة التركية أكثر من 3.5% من قيمتها هذا العام، بعد خسارة 36% في العامين الماضيين أوقدت شرارتها أزمة عملة في 2018.



وفي "انهيار خاطف" خلال التعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس/ آب العام الماضي، بلغت الليرة لفترة وجيزة 6.47 عندما كانت السيولة شديدة الانخفاض.



ونزل مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 1.7%، بينما تراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.87%.