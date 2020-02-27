غولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار الذهب إلى 1800 دولار للأونصة

رفع غولدمان ساكس توقعاته للأسعار المستهدفة لأونصة الذهب هذا العام، مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا وتوجه المستثمرين للملاذات الآمنة.



ورفع البنك توقعاته بواقع 200 دولار ليستهدف 1800 دولار للأونصة في حال استمرار تأثير انتشار فيروس كورونا إلى الربع الثاني من العام.

ويتداول المعدن الأصفر عند أعلى مستوياته منذ سبعة أعوام، حيث ارتفع بأكثر من 8% منذ بداية العام.

وارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، حيث غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1651.95 دولار للأونصة. وقفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة خلال معاملات أمس الأربعاء لكنها أغلقت على صعود 0.3% فقط.



وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.7% مسجلة 1654 دولاراً.



وقال دانييل هاينز، المحلل لدى أيه.إن.زد، "طلب الملاذات الآمنة قوي حالياً بفعل أثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. ثمة توقعات متنامية بأن البنوك المركزية ستحتاج بلا ريب لأخذ إجراء إذا واصل الانتشار، وبخاصة خارج الصين".



وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2787.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، إن من المرجح حدوث تصحيح في أسعار البلاديوم لكن المعدن في صعود بفعل مخاوف نقص المعروض والمعنويات الإيجابية عموما حيال المعادن النفيسة.



وزاد البلاتين 1.2% مسجلاً 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر.



وارتفعت الفضة 1.3% إلى 18.12 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أقل سعر في أسبوع خلال الجلسة السابقة.