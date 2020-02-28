الرياض المالية: تقييم مجموعة سليمان الحبيب بين 68 و72

قالت شركة "الرياض المالية"، في بيان لها إن تقييم شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية يتراوح بين 68 و72 ريالاً.



وذكرت الرياض المالية أن التوزيعات النقدية للشركة تتراوح بين 2.8% و3% لعام 2020 ، وعند سعر الاكتتاب، فإن السهم يقدم عائد توزيعات متوقعا لعام 2020 تصل نسبته إلى 4.1%.



وتوقعت أن يرتفع صافي الدخل بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.4% إلى 1.3 مليار ريال حتى عام 2023.

وبحسب حديث الدكتور سليمان الحبيب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، للعربية فإن الشركة تخطط لضخ استثمارات تصل إلى 6 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة.

وكشف أن مجموعة سليمان الحبيب "تدرس التوسع خارج المنطقة، ولكن في الوقت المناسب"، موضحا أن التوسعات تجري من خلال توفير خدمات الإدارة والحلول التقنية للمستشفيات الأخرى.