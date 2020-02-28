مخاوف الركود تشطب 20 مليار دولار من رصيد الأسهم العالمية

قال بنك أوف أميركا اليوم الجمعة إن صناديق الأسهم العالمية سجلت عمليات تخارج ضخمة بقيمة ‭20‬ مليار دولار إذ يبيع المستثمرون الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من أن فيروس كورونا السريع الانتشار ربما يطلق ركودا عالميا.

وعززت قفزة مفاجئة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين هذا الأسبوع المخاوف من حدوث وباء مما أدى إلى عمليات بيع مذعورة في أنحاء أسواق الأسهم العالمية.



وتتجه الأسهم العالمية، التي فقدت قرابة ستة تريليونات دولار من قيمتها هذا الأسبوع فحسب، صوب تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ 2008.



وأقبل المستثمرون على صناديق السندات، ذات التصنيف الجدير بالاستثمار في الأساس، والتي استقطبت 12.9 مليار دولار حسبما أظهرت بيانات بنك أوف أميركا في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.



وفي غضون ذلك شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع 6.9 مليار دولار في الوقت الذي يتوقع فيه بنك أوف أميركا "ارتفاعا" في احتمالات التعثر في السداد.



وقال البنك إن مخاطر حدوث ركود عالمي ترتفع وخفض أمس الخميس

توقعاته للنمو السنوي العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في

عام 2008.