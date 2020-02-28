فيروس كورونا ينتشر في 3 قارات.. والأسواق تتأهب لركود عالمي

أعلنت بلدان في ثلاث قارات اكتشاف أول حالات إصابة لديها بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، فيما يتأهب العالم لتحول المرض إلى وباء وسط عزوف المستثمرين عن الإقبال على الأسهم وتوقعات بحالة ركود عالمي.



وفي بر الصين الرئيسي، حيث ظهر الفيروس في نهاية العام الماضي، تأكدت 327 حالة جديدة، وهو أقل معدل منذ 23 يناير وبهذا يتجاوز عدد المصابين 78800 حالة والوفيات نحو 2800.



وأعلنت أربعة بلدان أخرى اكتشاف أول حالات إصابة مما يرفع عدد الدول التي ظهر بها المرض بخلاف الصين إلى 55 وبلغ عدد الحالات نحو 3700 فيما وصل عدد الوفيات إلى 70. وسُجل نحو 75% من حالات الإصابة الجديدة في دول غير الصين.



وتأكد إصابة إيطالي سافر إلى نيجيريا هذا الأسبوع بالفيروس ليكون أول حالة تسجل هناك. وأعلنت نيوزيلاندا اكتشاف أول حالة لشخص عائد من إيران.

موضوع يهمك قالت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة غلوريا غيفارا في مقابلة الخميس أن وباء كوفيد-19 سيؤدي إلى خسائر بقيمة 22 مليار... 22 مليار دولار خسائر متوقعة لقطاع السياحة بسبب كورونا سياحة وسفر





وفي شرق أوروبا أعلنت روسيا البيضاء وليتوانيا اكتشاف إصابات بالفيروس.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يتعين على جميع البلدان أن تتأهب.



وأضاف في جنيف أمس الخميس "هذا الفيروس قد يتحول لوباء، هذا ليس وقت الذعر إنه وقت التحرك للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".



وقالت وكالة مودي للتصنيف الائتماني إن حالة الوباء، التي تعني عادة انتشار المرض على نحو سريع في أماكن متفرقة، ستؤدي لركود عالمي وأميركي في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لما نقلته "رويترز".



وإلى جانب تخزين المواد الطبية أمرت حكومات عدة دول بوقف الدراسة وإلغاء التجمعات العامة في محاولة للسيطرة على فيروس كوفيد-19 الشبيه بالإنفلونزا.



وقال مسؤولان لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس توسيع نطاق إنتاج أدوات الوقاية.



وفي أوروبا ارتفع عدد الحالات المصابة في فرنسا إلى مثليه فيما حذرت ألمانيا من وباء وشيك وأعلنت اليونان، بوابة اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط، تشديد الرقابة على الحدود.



وارتفع عدد الوفيات في إيطاليا، الأكثر تضرراً في أوروبا، إلى 17 فيما زاد عدد المصابين بأكثر من 200 حالة جديدة إلى 655 شخصاً.



وكشفت إحصاءات رويترز أن نحو 45 حالة سجلت في ألمانيا فيما بلغ العدد 38 في فرنسا و23 في إسبانيا.



ورصدت كوريا الجنوبية أكبر عدد من الحالات خارج الصين حيث أعلنت اليوم الجمعة اكتشاف 315 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2337.



وقال الدكتور مايك رايان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن التفشي في إيران قد يكون أسوأ من المعلن. وسجلت إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين وبلغ 26 حالة من 245 حالة إصابة معلنة.



وأعلنت اليابان أنها تستضيف دورة الألعاب الأوليمبية في يوليو/ تموز المقبل كما هو مقرر لكن رايان قال إن هناك مناقشات مع المنظمين بهذا الشأن.



وحتى اليوم الجمعة تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليابان 200 حالة توفي أربعة منها باستثناء أكثر من 700 حالة وأربع وفيات ضمن من كانوا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس التي كانت خاضعة للحجر الصحي.



وأمرت اليابان بتعليق الدراسة، وقالت إنه يتعين إلغاء التجمعات العامة أو تقليص نطاقها على الرغم من تعهدها بإقامة دورة الألعاب الأوليمبية.



وقال مشغل حديقة ديزني لاند طوكيو الترفيهية إن الحديقة ستغلق أبوابها اعتباراً من غد السبت وحتى 15 مارس، مما يعني أن جميع الحدائق الترفيهية التابعة لشركة والت ديزني في آسيا ستظل مغلقة على نحو مؤقت.