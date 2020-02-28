بعد التصعيد في إدلب.. الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى بـ17 شهراً

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً، اليوم الجمعة، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جندياً تركياً، وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا.



وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار، لتتراجع 0.65%، مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 أمس الخميس، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو 5%. والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر 2018.



وفي "انهيار وجيز" في التعاملات الآسيوية في 26 أغسطس/ آب من العام الماضي، بلغت الليرة لفترة قصيرة مستوى 6.47 حين كانت السيولة شديدة الانخفاض.

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وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول اليوم. واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات بما في ذلك في العام الماضي.

وسجلت ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي. كما تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال فبراير الماضي على أساس شهري، بحسب بيانات رسمية للبنك المركزي وهيئة الإحصاء التركيين.

وفقدت العملة التركية أكثر من 3.5% من قيمتها هذا العام، بعد خسارة 36% في العامين الماضيين أوقدت شرارتها أزمة عملة في 2018.

وفي "انهيار خاطف" خلال التعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس/ آب العام الماضي، بلغت الليرة لفترة وجيزة 6.47 عندما كانت السيولة شديدة الانخفاض.

ونزل مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا 1.7%، بينما تراجع مؤشر القطاع المصرفي 1.87%.

وأرسلت تركيا آلاف القوات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سوريا وحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستشن هجوماً شاملاً لطرد القوات السورية، ما لم تنسحب من مواقع مراقبة تركية في المنطقة.



ورفع مقتل 33 جندياً تركياً في ضربة جوية قامت بها القوات الحكومية السورية في محافظة إدلب إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي في المنطقة إلى 54 هذا الشهر.