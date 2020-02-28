"كورونا" يهوي بسوق مصر بأكثر من 6% في فبراير

خسائر عنيفة تكبدتها الأسهم المصرية خلال شهر فبراير الحالي، مدفوعة بعمليات بيع واسعة وقرارات عشوائية للمستثمرين مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات شهر فبراير الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 35.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 4.97%، وذلك بعدما هوى من مستوى 701.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يناير الماضي، إلى نحو 666.9 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات شهر فبراير الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 6.53% بعدما فقد نحو 910 نقطة خلال تعاملات الشهر الحالي، منخفضاً من مستوى 13918 نقطة في إغلاق تعاملات شهر يناير الماضي إلى مستوى 13008 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليسجل بنهاية تعاملات شهر فبراير الحالي مستوى 1209 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 6.02% فاقداً نحو 84 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1395 نقطة في نهاية تعاملات شهر يناير الماضي، إلى نحو 1311 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وأمس، أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت القائمة 55 شركة، بعد إضافة شركتي الحديد والصلب المصرية، وبلتون المالية القابضة، لتراجع سعرهما إلى 1.87 جنيه، 1.82 جنيه، على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 666.968 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 13008 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 1772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة، وأيضاً تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4825 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 1209 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1311 نقطة. كما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.40% ليغلق عند مستوى 594 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 275.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.7 ألف عملية لعدد 175 شركة. وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 106 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 40 شركة عند مستوياتها السابقة.