10.79 مليار ريال تحويلات الأجانب خلال يناير.. تراجعت 2.1%

تراجعت تحويلات الأجانب خلال شهر (يناير) الماضي 2020م 2.1% "232.4 مليون ريال" على أساس سنوي، لتبلغ نحو 10.79 مليار ريال مقارنة بنحو 11.02 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2019.

وسجلت تحويلات الأجانب خلال شهر (يناير) ثاني أقل تحويلات خلال الشهر نفسه في ثمانية أعوام، وتحديدا عام 2012، إذ عادت تحويلات الأجانب خلال الشهر إلى التراجع بعدما ارتفعت خلال شهري (ديسمبر) و (نوفمبر) على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) البالغة حينها نحو 11.55 مليار ريال لتسجل التحويلات تراجعا شهريا بنحو 6.6% بما يعادل نحو 764.7 مليون ريال، وفقا لرصد في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

ورغم تراجع تحويلات الأجانب في (يناير) على أساس سنوي وشهري، إلا أنها تعد أعلى من متوسط تحويلات العام الماضي 2019 البالغة 10.46 مليار ريال. وكانت تحويلات الأجانب تراجعت في 2019 للعام الرابع على التوالي 8% وهي أكبر تراجع سنوي لتبلغ 125.5 مليار ريال، فيما تراجعت في عام 2018 3.7% ونحو 6.7% للعام 2017 وكذلك 3.16% في 2016.

من جهة أخرى، تراجعت تحويلات السعوديين إلى الخارج خلال شهر (يناير) الماضي 20.5% "مليار ريال" إلى نحو 3.9 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة نحو 4.9 مليار ريال. ويعد تراجع تحويلات السعوديين خلال (يناير) أكبر تراجع من حيث النسبة منذ عشرة أشهر، في حين تعد تحويلات شهر (يناير) أقل من المتوسط الشهري لتحويلات العام الماضي البالغة 4.8 مليار ريال.

وكانت تحويلات السعوديين تراجعت خلال العامين الماضيين، 3.6% و7.7%، فيما تعد تحويلات السعوديين العام الماضي هي الأقل في تسعة أعوام.