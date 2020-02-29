فزع كورونا يكبد المعادن النفيسة أقسى الخسائر

قاد البلاديوم موجة خسائر حادة في المعادن النفيسة الجمعة، منحدرا نحو 13% خلال الجلسة، في حين فقد الذهب 4.6% متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو 7 سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.

شملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1% والفضة 7.4%.

وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، "مستثمرون كثيرون ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه. لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب.

"يحاول الناس بيع أي شيء يستطيعون بيعه."

وفي تداولات الأمس كان السعر الفوري للذهب منخفضا 4.5% إلى 1568.96 دولار للأوقية (الأونصة) في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف 2013. وتحدد سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة على هبوط 4.6% إلى 1566.70 دولار.

شهد المعدن النفيس تقلبات حادة هذا الأسبوع، إذ سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عندما بلغ 1688.66 دولار يوم الاثنين. وهو الآن بصدد تسجيل أشد انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016.

ويثير الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من جائحة، مع إعلان ست دول عن أولى حالات الإصابة بها وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره في أنحاء العالم.

ويدفع الفزع من الفيروس أسواق الأسهم العالمية صوب أسوأ تراجع أسبوعي لها منذ 2008، إذ محا نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية هذا الأسبوع.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 10.8% إلى 2538.21 دولار للأوقية، في أسوأ أداء له منذ الأزمة المالية في 2008، وبعد انحداره 12.7% في وقت سابق من اليوم. وفقد المعدن نحو 390 دولارا منذ ذروة 2875.50 دولار المسجلة يوم الخميس الماضي.

وفقد البلاتين 5.5% ليسجل 849.63 دولار، ويواجه أسوأ تراجع أسبوعي له منذ 2008. وهوت الفضة 7.2% إلى 16.43 دولار للأوقية، وأصبحت بصدد أسوأ أسبوع لها منذ 2011.