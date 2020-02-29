كورونا يكبد أسهم العالم 6 تريليونات دولار

تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأميركية للجلسة السابعة على التوالي يوم الجمعة ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.

وقدرت إجمالي خسائر أسواق الأسهم على نطاق عالمي بحوالي 6 تريليونات دولار، تمثل قيمة الهبوط الذي منيت به الأسهم في مختلف بورصات العالم الرئيسية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 356.88 نقطة بما يعادل 1.39% إلى 25409.76 نقطة، وفقد ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة أو 0.83% ليسجل 2954.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.89 نقطة أو 0.01% ليصل إلى 8567.37 نقطة.

موضوع يهمك تراجع النشاط التصنيعي في الصين في شباط/فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر في وقت يشهد ثاني اقتصاد في... تراجع تاريخي لصناعات الصين بسبب كورونا اقتصاد

وختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة نحو 1.5 تريليون دولار في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008 حيث أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة تخوفا من ركود اقتصادي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5% الجمعة، لتصل خسائره إلى 13.2% منذ الذروة القياسية التي سجلها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقال فيليب بروجر، مدير استراتيجية الاستثمار في يونيون إنفستمنت، "حركة اليوم وحركة الأسبوع مدفوعتان بتدفقات شاملة وذاتية. لاحظنا قدرا هائلا من تقليص المراكز (هذا الأسبوع)".

وتراجع جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية تراجعا كبيرا، مع تصدر الكيماويات والتأمين والاتصالات خسائر الجمعة، بانخفاضها أكثر من 4% لكل منها.

وكان سهم باسف الألمانية من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر الكيماويات بعد أن حذرت من استمرار تراجع أرباحها هذا العام.

وجاء أداء أسهم السفر والترفيه أسوأ بكثير من نظيراتها على مدار الأسبوع، حيث انخفضت نحو 18%.

وكانت شركات الطيران هي الأشد تضررا، مع تفاقم الوضع بعد أن قالت آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية إن أرباحها ستتأثر سلبا هذا العام في ضوء تهاوي أعداد المسافرين.

ونزل السهم 8.4% الجمعة، في حين انخفضت أسهم منافساتها إيزي جت وإير فرانس ولوفتهانزا بين 0.9 و6.4%.

وانخفضت الأسهم المدرجة في ميلانو 3.6%. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثرا به، 850 شخصا يوم الجمعة.

وتراجعت الأسهم الألمانية 3.9% مع ارتفاع عدد الحالات في ألمانيا إلى 60 حالة. وكان سهم ميونخ ري للتأمين من بين الأسوأ أداء الجمعة بعد تراجع أرباح الربع الرابع للشركة.