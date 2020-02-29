هذا ما دفع الدولار لقاع 7 أسابيع أمام الين

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين الياباني، الجمعة، بعد أن لمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال باول اليوم إن البنك المركزي "سيتحرك عند الاقتضاء" لدعم الاقتصاد في مواجهة المخاطر التي يفرضها تفشي الفيروس، لكنه أضاف أن الاقتصاد مازال في وضع قوي.

ويتجه الين الياباني صوب تحقيق أكبر مكاسبه اليومية منذ مايوأيار 2017 مع إقبال المستثمرين على العملة التي تعد ملاذا آمنا. وارتفعت العملة إلى 105.72 ين للدولار وصعدت في أحدث معاملاتها 1.51% إلى 107.92.

ونزل مؤشر الدولار 0.324% إلى 98.127، منخفضا حوالي 1% هذا الأسبوع بفضل توقعات متنامية لخفض الفائدة.