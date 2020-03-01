كورونا.. لهذه الأسباب يفتك القاتل الغامض بالأسهم

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم الأحد متراجعاً 3.71%، ليفقد 283.24 نقطة وينهي الجلسة عند مستوى 7345 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.

وأكد وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن أسواق الأسهم بالمنطقة العربية، وفي العالم، تترقب السيطرة على الانتشار أو ظهور علاج أو تعامل أكثر وضوحاً مع مخاوف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب بخسائر قاسية للأسهم.

وأضاف بن غيث في مقابلة مع "العربية" أن الجميع يعول على الحد من التداعيات، بعد أن أعلنت معظم دول العالم، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، عبر خطوات احترازية تتركز على الجانب الصحي، لكنها تترك أثراً كبيراً على الاقتصاد والأسواق.

وقال إن "حجم الانتشار، يمثل نقطة تحول، جعلت الأسواق تتطلع إلى حلول جذرية، تعكس أرقاماً مختلفة"، موضحاً أنه "من الصعب الأخذ بالأرقام الحالية للتحليل، بموجب غموض البيانات حول الفيروس".

وأوضح أن "الانتظار والترقب بات مهماً في المرحلة الحالية، ولا نعرف أبعاد كورونا حتى الآن وأثره على الأسواق واقتصاديات الدول، كما أن الفيروس جاء ظهوره بوقت كانت فيه أسواق الأسهم في العالم تتداول عند مستويات مرتفعة بمكررات ربحية 19.5 مرة لمؤشر ستاندرد آند بورز الأميركي، بينما معدل نفس المؤشر للسنوات العشر الأخيرة كان 17.5 مرة".

وقال إن المستويات السعرية المرتفعة، عمقت خسائر المؤشرات عند وقوع خطر الفيروس على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تأثر سوق الأسهم السعودية، التي تتداول عند مكررات ربحية 19.5 مرة بينما المعدل لعشر سنوات ماضية كان حوالي 16 مرة، وهذا يشير إلى ردة فعل المستثمرين الكبيرة تجاه مخاطر الفيروس.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في عدة دول، بهبوط أسواق الأسهم ضمن موجة تراجعات حادة لأسواق الأسهم بمختلف دول العالم.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، متراجعاً 3.71% ليفقد 283.24 نقطة وينهي الجلسة عند مستوى 7345 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.

وهوى المؤشر الكويتي نحو 11%، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم.

وأعلنت بورصة الكويت، اليوم، أنه عملاً بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة فقد تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 1 مارس مع إلغاء مزاد الإغلاق.

وقالت بورصة الكويت إن إيقاف التداول بالسوق الأول يأتي لانخفاض مؤشره بنسبة تجاوزت 10%.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي 4.8%، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4% ليصل إلى 4706 نقاط.

وأنهى مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 33ر4081 نقطة منخفضاً بـ 58ر49 نقطة بنسبة 200ر1% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 91ر4130 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و280 ألفا و251 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 1ر10% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونان و979 ألف و468 ريالًا عمانيًا.