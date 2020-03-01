البلاد المالية: نجاح الإصدار الثاني لصكوك معالم للتمويل

أعلنت شركة البلاد المالية المستشار المالي ومدير الطرح لإصدار الصكوك لشركة معالم للتمويل نجاح الطرح الثاني، والذي يندرج ضمن برنامج إصدارات الصكوك الخاص بشركة معالم والبالغ قيمته 500 مليون ريال.

وبلغ حجم الطرح الثاني المستهدف من البرنامج 100 مليون ريال، وتم طرحه طرحاً خاصاً، حيث لقي الطرح اهتماما عاليا من قبل المستثمرين وتجاوزت نسبة التغطية 300%.

وأفاد الدكتور صالح الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل، أن هذا الإصدار يأتي ضمن سياسة الشركة الهادفة لتنويع مصادر التمويل لتغطية التوسع الذي تشهده محفظتها التمويلية، ومن أهم هذه المصادر التمويلية برنامج الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال الذي حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليه في منتصف عام 2018، والذي تم الإصدار الأول بقيمة 100 مليون ريال في الربع الرابع 2018، والإصدار الثاني بقيمة 100 مليون ريال في الربع الأول 2020 وتجاوزت نسب التغطية لكلا الإصدارين 300%.