الرقابة المالية المصرية تبسط إجراءات شراء الشركة لأسهمها دعما للبورصة

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الأحد إنها أصدرت إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة في بورصة مصر بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر.

وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار يأتي في "ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية".

كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وقالت الرقابة المالية في البيان إنها سمحت للشركات بصفة مؤقتة بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة بدلا من إخطارها قبلها بثلاثة أيام.