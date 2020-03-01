صناديق عالمية تتخلص من أسهم بـ 20 مليار دولار في أسبوع

قال بنك أوف أميركا، إن صناديق الأسهم العالمية سجلت عمليات تخارج ضخمة بقيمة 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، إذ يقوم المستثمرون ببيع الأصول مرتفعة المخاطر بفعل مخاوف من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى ركود عالمي.

وأظهرت بيانات البنك إقبال المستثمرين على صناديق السندات ذات التصنيف الجدير بالاستثمار في الأساس، والتي استقطبت نحو 13 مليار دولار.

في غضون ذلك، شهدت السندات مرتفعة المخاطر ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق بواقع نحو 7 مليارات دولار في الوقت الذي يتوقع فيه بنك أوف أميركا ارتفاعاً في احتمالات التعثر في السداد.

وقال البنك إن مخاطر حدوث ركود عالمي ترتفع، مخفضاً توقعاته للنمو السنوي العالمي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008.