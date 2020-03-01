6 نصائح للتعامل مع خسائر الأسهم الفادحة من كورونا

وسط خسائر قاسية للأسهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عدد كريم العيطة، مستشار الاستثمار لدى Bank of Singapore، في مقابلة مع "العربية" نصائح مهمة للمستثمرين في مختلف أسواق العالم، للمساعدة على تخفيف أو تجنب القطاعات الخاسرة في ضوء المخاطر المحدقة بالاقتصاد العالمي جراء انعكاسات هذا الفيروس المميت، بجانب آثار الإجراءات الهادفة لمواجهة تفشي الفيروس على الأسواق.

ويمكن تلخيص النصائح التي أوردها العيطة بـ 6 محاور عبر الإشارات التالية:

1 - تجنب الاستثمار في الأسهم ذات الصلة بقطاع السياحة والسفر لكونها شديدة التأثر بتداعيات فيروس كورونا.

2 - توزيع الأموال المستثمرة جغرافياً وقطاعياً، بهدف تنويع المخاطر واقتناص بعض الفرص الناشئة من الهبوط.

3 - الابتعاد عن مخاطر الاستثمار في قطاع التجزئة الذي يعتبر ذا صلة قوية بالتداعيات السلبية لتفشي الفيروس.

4 - خفض استخدام الديون في عملية الاستثمار والاستعانة عن ذلك في تبديل المراكز أو مراجعة البدائل المتاحة.

5 - حيازة مقدار مناسب قياسا للمحفظة الاستثمارية من الذهب والمعادن النفيسة وأدوات الدخل الثابت مثل السندات.

6 - الامتناع عن المغامرة في أخذ الخطورة المحددة أو الواضحة كالاستثمار في دول معرضة لخطر شديد من الفيروس.

وشرح مستشار الاستثمار لدى Bank of Singapore أن التوقعات تشير إلى قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بخفض مرتقب للفائدة، متوقعاً أن يكون مقدار الخفض 50 نقطة أساس (0.5%) منذ الآن وحتى يونيو 2020.

وأشار العيطة إلى ضخ الصين 1.7 مليار دولار ضمن عمليات الأسواق المفتوحة، لتعزيز سيولة السوق، في مواجهة التبعات الثقيلة للفيروس.

وتوقع أن تواصل الصين، سياسة نقدية أكثر مرونة، وسياسة مالية موجهة للشركات المتضررة، عبر تقليل الضرائب ودعم القروض.

كما توقع أن تشهد دول أخرى تحركات من البنوك المركزية، ومن الحكومات على غرار ما جرى في هونغ كونغ.