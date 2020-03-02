أكبر صندوق حكومي بالعالم يستثمر 1.6 مليار ريال في الأسهم السعودية 

استثمر الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق سيادي في العالم 415.5 مليون دولار "1.56 مليار ريال" في 37 شركة سعودية مدرجة بنهاية العام الماضي 2019، وفقا لجريدة الاقتصادية.

وتصدرت شركتا التعاونية للتأمين وبدجت، أكبر الشركات أو المصارف السعودية التي يستثمر فيها الصندوق السيادي النرويجي بنهاية 2019 من حيث القيمة السوقية، بقيمة 108.6 مليون ريال "1.13% من الشركة" و104.5 مليون ريال "4.02% من الشركة" على التوالي.

وتلاهما مصرف الراجحي وبنك الجزيرة بقيمة 89.9 مليون ريال "0.05% من المصرف" و79.8 مليون ريال "0.65% من البنك" على التوالي. وعقب ذلك جاءت شركة المواساة بقيمة 78.6 مليون ريال 0.89% من الشركة"، ومجموعة سامبا المالية بـ70 مليون ريال "0.11% من المجموعة".

ووفقا لأكبر الحصص، تصدرت شركة بدجت بنسبة ملكية 4.02%، ثم شركة عبد المحسن الحكير بـ3.93 %، وشركتا اللجين وملاذ للتأمين بـ3% لكل منهما.

وخامسا، جاءت شركة ولاء للتأمين بـ2.95%، وأكسا للتأمين بـ2.73%، وعطاء للتعليم بـ2.65%، وسيسكو بـ2.51%، والبابطين بـ2.11%. فيما بلغت ملكية الصندوق في بقية الشركات أقل من 2% في كل منها.

وفي عام 2018، بلغت استثمارات الصندوق في سوق الأسهم السعودية نحو 3.9 مليار ريال موزعة على 44 شركة، مقابل 3.1 مليار ريال موزعة على 42 شركة في عام 2017.

وحسب التقرير السنوي للصندوق، حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، عائدا على الاستثمار بلغ 19.9% العام الماضي، ليجني رقما قياسيا قدره 1.69 تريليون كرونة نرويجية "180.49 مليار دولار". وقال الصندوق البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار "إن عائده للعام تجاوز عائد مؤشره القياسي".

وقال أويستاين أولسن محافظ البنك المركزي النرويجي "إن 2019 كان عاما جيدا للصندوق، حيث إن هذه أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق، وثاني أفضل عائد كنسبة مئوية".

ويستثمر الصندوق في 9202 شركة حول العالم موزعة على 74 دولة، وحققت الأسهم عائدا بـ26% خلال عام 2019، فيما سجلت الاستثمارات العقارية غير المدرجة عائدا 6.8%، و7.6% من الدخل الثابت.