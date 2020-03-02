إشارات على تدخل البنوك المركزية تصعد بالأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود المستقبلية للأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ ثمانية أيام، بعد أن شهدت هبوطاً في بداية التعاملات، وسط إشارات على دعم البنوك المركزية.

وارتفع مؤشر سي إس أي 300 الصيني بنسبة 3.29%، كما صعدت العقود المستقبلية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنحو 1%، وذلك عقب موجة البيع الكبيرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي.

وبعد أن هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين 1.39%، صعد المؤشر 0.95% الساعة 11:07بتوقيت غرينتش إلى 21358.5 نقطة.

واستقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8% بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، بعد تهاويه 12% الأسبوع الماضي، في مكاسب قادتها شركات التعدين والنفط والغاز. لكنه عاد ليقلص مكاسبه إلى 0.32% بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش.

وتعززت المعنويات بعد بيانات قاتمة لنشاط المصانع الصينية، حيث غذت التوقعات في مزيد من إجراءات التحفيز، حتى مع انحسار حالات الإصابة الجديدة في البلاد.

لكن الفيروس واصل انتشاره في أماكن أخرى، وأعلنت الولايات المتحدة عن ثاني وفاة بها، وقالت بريطانيا إن إجمالي الإصابات لديها بلغ 36 أمس الأحد.

وشهدت إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثراً بالفيروس، ارتفاع عدد الوفيات إلى 34، بعد خمس وفيات جديدة عن اليوم السابق.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس/ آذار، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع أبريل/نيسان.

وكان من أكبر الرابحين سهم نوكيا لصناعة معدات الاتصالات، وارتفع 4.6% بعد قول الشركة إن رئيسها التنفيذي منذ فترة طويلة راجيف سوري سيستقيل في سبتمبر/ أيلول.