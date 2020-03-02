جولة خليجية لوزير خارجية بريطانيا تشمل السعودية وعمان

يبدأ وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أول جولة خليجية له، وتشمل كلاً من السعودية وسلطنة عمان، لإجراء مباحثات تتمحور حول العلاقات التجارية والتغير المناخي وأمن المنطقة.

وينظر البعض إلى هذه الجولة بأنها تأتي ضمن ترتيبات ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

كما سيناقش مع المملكة موضوعات تتعلق برئاستها لقمة مجموعة العشرين المقبلة.

ونقل بيان للحكومة البريطانية عن راب قوله إن المملكة المتحدة تتطلع إلى شراكة أقوى مع البلدين في مجالات التجارة والأمن.

وقال راب إن منطقة الخليج مهمة لأمن المملكة المتحدة، كما أنها منطقة تتمتع بإمكانات هائلة.

وأضاف: "أتطلع إلى إجراء مشاورات حول التجارة والأمن الإقليمي وتغير المناخ".