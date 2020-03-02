كورونا والفائدة الأميركية ترفعان أسعار الذهب 1%

تسببت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في رفع أسعار الذهب الفورية لأكثر من 1%، اليوم الاثنين، وسط صعود لأسواق الأسهم في العالم.

وبحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا بنسبة 1.2% إلى 1603.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.5 % لتسجل 1605.20 دولار.

ويأتي ارتفاع الأسعار التي شهدها الذهب في جلسة اليوم بأكثر من 1%، عقب تراجع حاد شهدته المعادن النفيسة في الجلسة السابقة، ووسط آمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية لتخفيف أثر فيروس كورونا سريع الانتشار.

وهوى الذهب أكثر من 4.5% يوم الجمعة الماضي، مع انضمام المعادن النفيسة إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق المال، حيث عمد المستثمرون إلى تسييل المراكز لتلبية طلبات التغطية في أصول أخرى.

وقال ستيفن إينس، محلل السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، "يوم الجمعة، لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة وهذا شيء عظيم للذهب".

وارتفعت المعادن الأخرى أيضا عقب خسائر يوم الجمعة، ليصعد البلاديوم 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2642.44 دولار للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13% يوم الجمعة - في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008.

وكان جيروم باول رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي قال إنه في حين مازال الاقتصاد الأميركي قويا، فإن فيروس كورونا "مبعث خطر آخذ بالتطور" وإن البنك المركزي متأهب للتحرك إذا اقتضت الضرورة.



ومن المتوقع أن تكون مكاسب البلاديوم والبلاتين مؤقتة، نظرا لمخاطر ضعف الطلب من صناعات مثل السيارات بسبب وباء كورونا، حسبما ذكر أجاي كيديا، المدير لدى كيديا للسلع الأولية في مومباي.

وزاد البلاتين 1.7 % إلى 878.48 دولار، في حين ارتفعت الفضة 2.1% مسجلة 17.01 دولار، بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياته في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.