" الإسلامي للتنمية " يدرج صكوكاً بملياري دولار في ناسداك دبي

استقبلت بورصة ناسداك دبي، صكوكاً بقيمة ملياري دولار، من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية من حول العالم.

وتعد صكوك البنك الإسلامي للتنمية، المدرجة في ناسداك دبي، والتي تم تسعيرها على أساس نسبة ربح سنوية 1.809%، ولمدة خمس سنوات، وهي الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة، ما يجعل البنك، الجهة الرائدة في إصدار الصكوك، من حيث القيمة في البورصة، بقيمة إجمالية تبلغ 15.64 مليار دولار.

وكانت أول عملية إدراج صكوك للبنك في البورصة، بقيمة مليار دولار أميركي، تم إدراجها في عام 2015. حيث بلغ مجموع الإدراجات حتى الآن، 12 إدراجاً.

وتشمل هذه الإدراجات، ثلاثة صكوك، بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منها، وصكوك بقيمة 1.3 مليار دولار، و4 صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، وصكوك بقيمة 650 مليون يورو، وصكوك بقيمة 1.1 مليار يورو، وفقاً لجريدة البيان.

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في بلدان الأعضاء الـ 57، إقامة شراكات تعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتنمية المهارات، وتعزيز تبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا، والحلول القائمة على الابتكار، لمواجهة التحديات التي تُعيق التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية العالمية، التي تدعمها هياكل التمويل المستدام، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعد دبي واحدة من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي، 68.355 مليار دولار.