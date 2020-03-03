السعودية والإمارات تقرران خفض أسعار الفائدة

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % إلى 1.75 %.

كما خفضت "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% إلى 1.25%، في ضوء التطورات العالمية.

وفي سياق متصل أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشيا مع أسعار فائدة الدولار الأميركي، بعد القرار الطارئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض أيضا سعر إعادة الشراء (الريبو) لاقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 50 نقطة أساس.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء في تحرك طارئ يستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من تأثير فيروس كورونا.