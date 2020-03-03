ترمب يُطالب بخفض كبير لأسعار الفائدة على الدولار

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلا إن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين.

وكتب ترمب في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر "مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة مع الكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل".

وتابع "الأمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأميركية في وضع غير موات من ناحية التنافسية".

ودعا إلى تخفيض أسعار الفائدة قائلاً "يجب أن يحدث العكس".

وكان ترمب قد وجه في أكثر من مناسبة انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي، وقال إن البنك يُبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.