كورونا.. هل بلغت موجة الهلع ذروتها بأسواق الأسهم؟

أكد خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، أن القراءة الأولية لأزمة فيروس كورونا، تفيد بتأثر، سلاسل الإمداد العالمية بما يجري في الصين، موضحاً أن هذا التأثير المتداعي على أسواق الأسهم، "ربما يكون وصل ذروته في التأثير".

وأشار الربدي في مقابلة مع "العربية" إلى الأثر المضاعف الذي تركته الإجراءات الاحترازية، مع توقف جزئي للنشاط الصناعي والاقتصادي في الصين.

وأرجع حالة الهلع في الأسواق إلى اعتماد أكثر سلاسل الإمداد في العالم، على الإنتاج الصيني، في حين أن كل مصانع إنتاج المواد الجاهزة وشبه الجاهزة باتت مهددة بإجراءات الغلق.

وقال إن ضعف المبيعات للشركات يؤدي إلى انخفاض الربحية أو تحقيق خسائر، وبالتالي جاءت أزمة كورونا، لتزيد من التحديات الماثلة أمام الشركات.

وأكد أن الأسواق تترقب مدى احتواء الصين للأزمة التي لا يمكن التكهن بتطوراتها.

وأشار إلى ارتباط سوق الأسهم السعودية، بهذه التطورات لكون الصين لاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي، ومستورد رئيسي للنفط والبتروكيماويات من السعودية.

وأكد أنه "في كل الأزمات تنكشف الفرص على أسهم الشركات، بخاصة تلك ذات الارتباط الضعيف مع الأحداث العالمية".