تقدم بايدن يقفز بالأسهم الأميركية

قفزت الأسهم الأميركية بأكثر من 2% بعد لحظات من الفتح يوم الأربعاء وسط تفاؤل المستثمرين حيال تقدم جو بايدن المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 466.7 نقطة، بما يعادل 1.80% ليصل إلى 26383.68 نقطة، كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 42.38 نقطة، أو 1.4% إلى 3045.75 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 150.01 نقطة، أو 1.73% إلى 8834.10 نقطة.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، قال إن القرار بخفض أسعار الفائدة سيعزز الثقة في أسواق المال، وسيساهم في التقليل من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.

واعتبر أن خفض أسعار الفائدة يأتي لمساعدة الاقتصاد الأميركي للبقاء في وضع قوي في مواجهة المخاطر الجديدة للاقتصاد، موضحاً أن أسس الاقتصاد مازالت قوية لكن انتشار الفيروس عالميا زاد التحديات والمخاطر.

وعلى جانب تأثر قطاع النفط بفيروس كورونا، يسعى أعضاء كبار في أوبك إلى إقناع روسيا بالانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية في إنتاج النفط لدعم الأسعار التي تراجعت 20% هذا العام بسبب تفشي الفيروس.

وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط.

كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020. وتجتمع أوبك+ في فيينا هذا الأسبوع.