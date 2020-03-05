أرباح أسمنت ينبع تتضاعف 3 أمثال إلى 257.8 مليون ريال

أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية الموحدة لعام 2019، والتي أظهرت تضاعف أرباحها بنحو 3 أمثال.

وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي، بعد الزكاة والضرائب، نحو 257.8 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 182.8% مقارنة بصافي ربح بلغ 91.18 مليون ريال في 2018، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وقالت الشركة إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى ارتفاع قيمة المبيعات لتحسن متوسط سعر البيع خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف الزكاة، وتراجع الإيرادات الأخرى.