أسبوع صادم للأسهم المصرية والخسائر تتجاوز 22 مليار جنيه

واصلت البورصة المصرية خسائرها العنيفة خلال تعاملات الأسبوع، متأثرة بتراجع أسواق الأسهم العالمية التي تواجه ضغوطاً صعبة مع مخاوف المستثمرين من استمرار انتشار فيروس "كورونا".

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تداولات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 22.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 3.37%، وذلك بعدما هوى من مستوى 666.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 644.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 5.08% بعدما فقد نحو 661 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 13008 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 12347 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.06% فاقداً نحو 37 نقطة، وذلك بعدما تراجع مستوى 1209 نقاط بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 1172 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي انخفض بنسبة 3.43% فاقداً نحو 45 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1311 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1266 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وعلى صعيد تعاملات أمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع، وربحت الأسهم المدرجة 8 مليارات جنيه.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 110 شركات مدرجة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 15 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة عن مستوى الأسعار السابقة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.4 مليون ورقة مالية بقيمة 618.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 167 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين 62.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 30.36%، والعرب على 7.27%. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 49.90% من معاملات جلسة أمس، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 50.09%.

ومال صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 369.8 ألف جنيه، 65.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.8 مليون جنيه، 38.6 مليون جنيه، و5.8 مليون جنيه، على التوالي.