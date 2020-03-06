الأسهم الآسيوية تتراجع بأكثر من 2% بعد هبوط المؤشرات الأميركية

هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، بنسبة وصلت إلى 2.72% ليصل إلى 20749.75 نقطة، بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.9% إلى 1471.46 نقطة.

وفي الصين، تراجع مؤشر هانج سينج بنسبة 2.17% إلى 26187.87 نقطة، فيما نزل مؤشر سي إس أي 300 بنسبة 1.41% إلى 4147.26 نقطة.

ويأتي ذلك عقب عمليات البيع الكثيفة التي شهدتها الأسهم الأميركية، بنهاية تعاملات أمس الخميس، بعدما هوت أسهم البنوك وشركات السفر، في الوقت الذي استمرت فيه تقلبات كبيرة في السوق بسبب الضبابية التي تكتنف انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 969.17 نقطة أو ما يعادل 3.58% إلى 26121.69 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 105.98 نقطة أو 3.39% إلى 3024.14 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 279.49 نقطة أو ما يعادل 3.1% إلى 8738.60 نقطة.